„Mental nicht so bereit“ Josef Eham erklärt seinen Weggang von der DEG

Dass er in seinem zweiten DEG-Jahr nicht mehr an die Leistungen seiner Rookie-Saison anknüpfen konnte, macht der 21-Jährige in Teilen auch an der schwierigen Gesamtsituation des Vereins in der abgelaufenen Spielzeit fest. „Ich war mental einfach nicht mehr so bereit. Es war natürlich auch die Angst da, Fehler zu machen.“ Nun wolle er die Zeit in Düsseldorf aber hinter sich lassen und nach vorne blicken. „Ich habe die letzte Saison aufgearbeitet und habe sie abgehakt“, sagte Eham weiter. „Rückschläge gehören in diesem Sport immer dazu, aber wichtig ist, wie ich zur neuen Saison rauskomme.“