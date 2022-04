Fußball : A-Junioren bangen um Klassenerhalt

Düsseldorf Fortunas Nachwuchs verliert das Kellerduell der Bundesliga in der A-Jugend-Bundesliga gegen den SC Paderborn. Nach dem 0:2 trennt die Mannschaft von Trainer Sinisa Suker zwei Spieltage vor dem Saisonende nur noch das bessere Torverhältnis von einem Abstiegsrang

Unterschiedlicher könnte die Stimmungslage kaum sein. Während sich Fortunas U17-Fußballer berechtigte Hoffnungen auf die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft machen dürfen, muss Fortunas U19 um den Klassenerhalt in der A-Junioren Bundesliga zittern. Nach der 0:2-Heimniederlage im Kellerduell gegen den SC Paderborn trennt die Mannschaft von Sinisa Suker zwei Spieltage vor dem Saisonende nur noch das bessere Torverhältnis von einem Abstiegsrang.

„Wir hatten in einigen Situationen auch Pech, haben insgesamt aber einfach zu wenig Durchschlagskraft entwickelt“, meinte Suker, der die verletzten Luis Mankartz, Jaden Meyer, Marco Stüttgen und Enes Yilmaz schmerzlich vermisste und in der Schlussphase auch noch das 0:2 notieren musste (82.).

Während Fortunas U19 ihr Schicksal immer noch in eigener Hand hat, ist der Bundesliga-Abstieg für die B-Junioren der SG Unterrath vorzeitig besiegelt. Nach der 0:3-Niederlage bei Arminia Bielefeld sind auch die letzten theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt verspielt. Für die Mannschaft von Niklas Leven geht es nun am letzten Spieltag nach Ostern zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen noch um einen versöhnlichen Saisonabschuss.

Auch die C-Junioren der SG Unterrath mussten in der Regionalliga-Abstiegsrunde eine Niederlage hinnehmen. Allerdings haben die Schützlinge von Christian Eckert nach dem 0:2 beim Tabellenzweiten MSV Duisburg weiterhin beste Chancen, die Liga zu halten. In der Meisterrunde sprang Fortunas U15 mit einem 1:0-Auswärtssieg über Arminia Bielefeld auf den neunten Tabellenplatz. Dado Mossi-Sezene (60.) gelang am späten Samstagnachmittag das Tor des Tages. Das junge Offensivtalent stand am Sonntagmorgen auch in der Startelf von Fortunas U16, die mit dem 3:1-Auswärtssieg beim Tabellendritten Sportfreunde Baumberg einen großen Schritt aus der Abstiegszone der Niederrheinliga machte. Jan-Simon Symalla brachte die Elf von Christian Reischke in Front (17.). Im zweiten Abschnitt sorgten Ben Eze (60.) und Ben Schuberth-Kästner (73.) für die Entscheidung.