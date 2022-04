1:3 beim SC Wiedenbrück : Auch Fortunas U23 vergibt Chance auf sicheren Klassenerhalt

Wiedenbrück Die Profis machten am Freitag vor, wie es nicht geht – und die „Zwote“ nahm sich offenbar ein Beispiel daran. Nach der verdienten Niederlage beim SC Wiedenbrück muss die Mannschaft von Trainer Nico Michaty noch mindestens eine Woche warten, um den endgültigen Ligaverbleib klarzumachen.

Mit Matchbällen war es an diesem Wochenende eine etwas komplizierte Angelegenheit. Fortunas-Profis hätten am Freitagabend den Klassenerhalt mit einem Sieg gegen Dynamo Dresden eintüten können, spielten aber nur unentschieden – und einen Tag später scheiterte auch die Regionalliga-Mannschaft daran, den Ligaverbleib unter Dach und Fach zu bringen. Die Konkurrenz leistete zwar die nötige Schützenhilfe, der „Zwoten“ gelang allerdings nicht ihr erforderlicher Sieg. Beim SC Wiedenbrück verlor sie nach einer schwachen ersten Hälfte verdient mit 1:3.

Im Vergleich dazu wirkten die Zuschauerränge proppenvoll: 220 Besucher hatten sich im Wiedenbrücker Jahnstadion eingefunden, darunter sogar mehr als eine Handvoll im Fortuna-Dress. Sonderlich großen Unterhaltungswert besaß die Partie anfangs allerdings nicht. Stanislav Fehler hätte die Hausherren zwar schon nach fünf Minuten in Führung bringen können, doch „Zwote“-Keeper Dennis Gorka parierte den von Can Özkan abgefälschten Schuss erstklassig. Auf der Gegenseite kamen auch die Rot-Weißen zu einer Halbchance: Özkan nahm den Ball nach einer Ecke von Patrick Sussek volley aus der Luft.

Danach flachte das Geschehen ab, ehe die Flingerner vor der Pause mächtig in Bedrängnis gerieten. Gorka stellte seine ganze Klasse unter Beweis, als er eine aussichtsreiche Torchance von Saban Kaptan sehenswert zunichtemachte. Nur wenige Sekunden später protestierten die Wiedenbrücker lautstark, weil Tom Geerkens die Kugel im Strafraum an die ausgestreckte Hand bekommen hatte. Schiedsrichter Johannes Liedtke ließ die Begegnung allerdings weiterlaufen – wohl die richtige Entscheidung.

Es verging jedoch nur eine weitere Minute, ehe er anders handelte. Nachdem sich Fehler in den Fortuna-Strafraum gewuselt hatte, traf ihn Innenverteidiger Tim Corsten plump an der Ferse und verursachte einen berechtigten Strafstoß. Der Gefoulte schnappte sich den Ball selbst und versenkte ihn unhaltbar links oben im Winkel. Um ein Haar wäre die „Zwote“ sogar mit einem noch größeren Rückstand in die Pause gegangen, der Kopfball von Bjarne Pudel strich aber knapp am Pfosten vorbei.