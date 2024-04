Preise in der Übersicht Die günstigsten ELF-Tickets gibt es in Osteuropa

Dass dabei auch die Kassen der Organisationen klingeln, kann man aber nicht unbedingt sagen. Denn eine Partie in einem so großen Stadion auszutragen, kostet eben auch viel Geld. Und die Sea Devils spielen 2024 fast nur in großen Arenen, neben dem Hamburger Volksparkstadion noch in Bremen und Hannover, dazu kommen eine Partie in Lübeck und das „International Game“ in Kroatien.