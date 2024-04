Immerhin ein Neuer im Anmarsch So schwerwiegend sind die Abgänge bei der DEG

Wer die Kanäle der Düsseldorfer EG in den sozialen Medien betreut, dürfte dieser Tage weniger Spaß an seinem Job haben. Egal, was der Eishockeyklub zuletzt veröffentlichte, seien es Infos zu seinen Nationalspielern, Gewinnspiele, Grüße an die eigene Jugend oder die Fortuna vor ihrem DFB-Pokalhalbfinale, die Antworten waren meist die gleichen: Schön und gut, aber was ist mit den Trainern? Wann erfahren wir endlich was zum Kader? Wie geht es jetzt weiter? Was mehrere Wochen nach dem Saisonende sicher keine unverschämten Fragen waren.