Tomsula erwartet schwierigen Saisonstart „Rhein Fire 2024 hat noch nichts erreicht“

Und Rhein Fire muss sich mit einem laut Tomsula gestiegenen Talentlevel in der European League of Football neu beweisen. Der Saisonstart ist dabei direkt eine Herausforderung: Zuerst geht es zu den Cologne Centurions, die an der Spitze einen neuen Trainerstab und viele neue Spieler haben. Wie sie spielen werden, ist noch völlig unklar. Das versuchen Fires Trainer nun anhand der Akteure, die in Köln unter Vertrag stehen, vorauszuahnen.