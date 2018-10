Eurowings baut Langstrecke in Düsseldorf aus

Düsseldorf Der Winterflugplan bringt Düsseldorf viele neue Ziele, darunter Havanna, Bangkok und die Karibik.

(tb) Fast ein Jahr ist es her, dass der letzte Flieger von Air Berlin Düsseldorf verließ. Seitdem hat sich vieles verändert. Durch die Pleite ist erstmals die Zahl der Passagiere gesunken. Doch der neue Winterflugplan bringt dem größten Flughafen von NRW einige neue Destinationen. Er tritt am letzten Wochenende des Oktober in Kraft, also dann, wenn die Uhren in Deutschland wieder auf Winterzeit umgestellt werden.