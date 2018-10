Düsseldorf: Taxifahrer demonstrieren gegen Uber

Düsseldorf Mit einer gemeinsamen Fahrt quer durch die Stadt haben Düsseldorfs Taxifahrer am Montag gegen den Fahrdienstleister Uber demonstriert. Von Messe und Flughafen ging es auf verschiedenen Routen in die Innenstadt – dort kam es zu Staus.

Uber hat sein Angebot am 1. Oktober in der Landeshauptstadt gestartet. Per App können die Kunden dabei ein Taxi buchen. Düsseldorfs Taxifahrer haben die Rückkehr des US-Unternehmens – schon 2014 gab es ein Uber-Angebot in Düsseldorf – mit scharfer Kritik begleitet. Sie werfen dem Unternehmen Dumping vor, außerdem halte sich Uber nicht an deutsches Recht, missachte beispielsweise die Rückkehrpflicht, wonach die im Kreis Viersen zugelassenen Wagen des Unternehmens nach einer Fahrt jeweils zu ihrem Stammsitz aus Düsseldorf zurückfahren müssten.