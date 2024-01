Unwetter in NRW Diese Flüge fallen in Düsseldorf aus oder sind verspätet

Düsseldorf · In vielen Teilen von NRW soll es am Mittwoch Massen an Schnee geben. Einige Flüge am Düsseldorfer Flughafen sind deshalb verspätet oder fallen ganz aus. So ist die Lage vor Ort.

17.01.2024 , 11:22 Uhr

Ganz Deutschland ist weiß. Für mehrere Regionen und auch den Süden von NRW gilt für Mittwoch eine amtliche Unwetterwarnung vor starkem Schneefall. Die Beeinträchtigungen durch Schnee und Eis haben auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Vor dem erwarteten Wintereinbruch bereiten Busbetriebe, Bahn und Flughäfen im Süden Nordrhein-Westfalens die Reisenden auf mögliche Einschränkungen vor. Bei den vorhergesagten Schneemengen könnte der Winterdienst an seine Grenzen kommen. Am Düsseldorfer Flughafen sind schon einige Linien verspätet oder fallen ganz aus. Auch in Frankfurt und München kommt es zu Problemen. Warnung vor Schnee und Glätte - Bahnverbindungen und Flüge fallen aus Unwetter in NRW Warnung vor Schnee und Glätte - Bahnverbindungen und Flüge fallen aus „Wir überwachen die Wetterentwicklung kontinuierlich und stehen in engem Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst." Aktuell werde aber ein normaler Flugbetrieb erwartet. „Je nach Witterungsbedingungen im Laufe des Tages können Verzögerungen aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Sicherheit im Luftverkehr hat stets oberste Priorität." Wie ist die aktuelle Situation am Airport Düsseldorf? Welche Flüge haben massive Verspätungen, welche wurden gestrichen? Ein Überblick: (Stand 17. Januar 2024, 11:20 Uhr) Gestrichene Abflüge in Düsseldorf Düsseldorf - München/Deutschland (LH 2037) Düsseldorf - Frankfurt/Deutschland (LH 073) Düsseldorf - München/Deutschland (LH 2001) Düsseldorf - München/Deutschland (LH 2005) Düsseldorf - Pristina/Kosovo (2B 362) Düsseldorf - München/Deutschland (LH 2007) Düsseldorf - Frankfurt/Deutschland (LH 077) Düsseldorf - Frankfurt/Deutschland (LH 087) Düsseldorf - Oslo/Norwegen (SK 819) Gestrichene Ankünfte in Düsseldorf München/Deutschland - Düsseldorf (LH 2000) München/Deutschland - Düsseldorf (LH 2004) Pristina/Kosovo - Düsseldorf (2B 361) München/Deutschland - Düsseldorf (LH 2006) Frankfurt/Deutschland - Düsseldorf (LH 074) München/Deutschland - Düsseldorf (LH 2016) Frankfurt/Deutschland - Düsseldorf (LH 084) Oslo/Norwegen - Düsseldorf (SK 818) Frankfurt/Deutschland - Düsseldorf (LH 088) Verspätete Abflüge in Düsseldorf Düsseldorf - Pristina/Kosovo (EW 5702) Düsseldorf - Barcelona/Spanien (VY 1897) Düsseldorf - Istanbul/Türkei (TK 7741 Verspätete Ankünfte in Düsseldorf Barcelona/Spanien - Düsseldorf (VY 1896) Istanbul/Türkei - Düsseldorf (TK 7740) München/Deutschland - Düsseldorf (EW 9087)

