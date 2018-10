Keine Verlängerung der Linie 727 in die Paulsmühle

Benrath Den Vorschlag der Bezirksvertretung 9 zu prüfen, ob es Sinn macht, die Buslinie 727 wegen der Eröffnung des Dürer-Berufkollegs über die jetzige Endhaltestelle „Reisholz S“ bis nach Benrath zu verlängern, hat die Verwaltung eine Absage erteilt.

Seit dem 29. August verkehrt zudem ab Reisholz S über Forststraße, Spanger- und Süllenstraße die Metro-Buslinie M1. Auch besteht die Möglichkeit von der Linie 730, die im 10-Min.-Takt fährt, an der Haltestelle Forststraße in die Linie 788 in Richtung Paulsmühle umzusteigen. Hassels ist mit den Linien 730 und 785 sehr gut angebunden, so dass laut Verwaltung kein zusätzlicher Bedarf für eine Verlängerung der Linie 727 gesehen wird.