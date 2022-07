Festnahme in Düsseldorf : Nach sieben Jahren auf der Flucht – verurteilter Dieb am Flughafen verhaftet

Düsseldorf Die Polizei hat am Mittwoch am Flughafen einen 41-Jährigen festgenommen. Der Mann wurde bereits vor sieben Jahren wegen Diebstahls verurteilt und war auf der Flucht.

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch einen verurteilten Dieb am Düsseldorfer Flughafen festgenommen. Der 41-Jährige wollte nach Dublin in Irland fliegen, vor Ort wurde aber festgestellt, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde.