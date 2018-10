Berliner Künstler gestaltet Lichtobjekt für Düsseldorfer Grundschule

Düsseldorf Wenn die Franz-Vaahsen-Grundschule im nächsten Jahr eine neue Turnhalle bekommt, soll ein Kunstobjekt vor dem Eingang stehen. Ein Berliner Künstler will mit dem Objekt an den Namensgeber erinnern.

Das Franz-Vaahsen Grundschule in Wittlaer wird sich in den kommenden Monaten stark verändern. Bis Spätsommer 2019 erhält sie eine neue Sporthalle, die Mensa wird erweitert. Und dabei soll es nicht bleiben. Auf Anregung von Schulleiter Jan von der Gathen hat die Kunstkommission einen Wettbewerb für ein Kunstobjekt zur Bereicherung des Schulhofes ausgeschrieben.

Vergangene Woche wurde der Sieger aus acht Entwürfen gekürt. Jeder der teilnehmenden Künstler hatte zuvor das Schulgelände besichtigt und mit Schülern und Lehrern der Einrichtung gesprochen. „Die Künstler sollten sich einen Eindruck der Schulatmosphäre machen“, sagt von der Gathen. Schließlich soll das entsprechende Kunstobjekt nicht im luftleeren Raum stehen, sondern in Interaktion mit der Kultur der Schule stehen. So war es für die Kommission keine leichte Aufgabe, den besten Entwurf zu finden. „Wir haben viele Stunden sehr gründlich darüber diskutiert“, sagt Jörg-Thomas Alvermann, Vorsitzender der Kommission. Am Ende fiel die Wahl dennoch mit großer Mehrheit auf eine Lichtorgel des Berliner Künstlers Moritz Hirsch.

Ausschlaggebend war die Geschichte hinter der Idee. Denn die Lichtorgel soll Franz Vaahsen, den Namensgeber der Schule würdigen. Der Priester beteiligte sich während des Nationalsozialismus an den Treffen des Kerzenkreises, einer Widerstandsgruppe. Durch seine an einen Widerstand aus der Physik erinnernde Optik soll die Orgel diesen Hintergrund an den Betrachter transportieren. Auch die Melodie, die die Orgel mit ihren Farben spielt – „Die Gedanken sind frei“ – erinnert an den Widerstand gegen die Nationalsozialisten, in deren Gefängnis Vaahsen 1944 starb.