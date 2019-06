Eiserne Hochzeit : Nach der Hochzeit den gesamten Globus bereist

Seit 65 Jahren verheiratet: Winfried und Gerda Wolters. Foto: Anne Orthen (ort)

Gerresheim Gerda und Winfried Wolters lernten sich 1954 beim Tanzen in Düsseldorf kennen. Noch im gleichen Jahr heiratete das Paar. Das ist nun also 65 Jahre her. Diese Woche wurde Eeiserne Hochzeit gefeiert.

Aus ihrer Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor. Vier Enkelkinder gehören ebenfalls zur Familie, die über Deutschland verteilt lebt – in Dresden, Stuttgart, Trier, Mönchengladbach, Bamberg und natürlich Düsseldorf. Winfried Wolters ist passionierter Skatspieler, war dabei von 1963 Schiedsrichter für das Deutsche Skatgericht. Dass er 1976 erblindete, konnte sein Engagement nicht stoppen – fortan engagierte er sich bundesweit in der Verbandsarbeit und vermittelte sehbehinderten Düsseldorfern seine Erfahrungen. 1994 wurde er Deutscher Meister bei den nationalen Blindenskatmeisterschaften. 2004 wurde er für sein ehrenamtliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.