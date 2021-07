Seltenes Jubiläum : Eiserne Hochzeit bei den Moldenhauers

Rumeln-Kaldenhausen 65 Jahre sind Hannelore und Fritz Moldenhauer bereits verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne, vier Enkel und ist durch die Baumschule auch weit über die Grenzen Rumeln-Kaldenhausens bekannt.

Solche Termine haben Seltenheitswert – die Eiserne Hochzeit! Geboren in Pommern, gaben sich am 20. Juli 1956, also vor 65 Jahren, der damals 23-jährige Fritz Moldenhauer und die 21-jährige Hannelore Spiering das Ja-Wort.