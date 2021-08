Stahlhändler feiert Eiserne Hochzeit : Beim ersten Treffen kam's zum Kuss

Langenfeld Das Ehepaar Schmees aus Richrath feiert Eiserne Hochzeit. Aus dem Stahlhandel haben sich die beiden längst zurückgezogen, den führt die Familie weiter.

An einer Bushaltstelle am Düsseldorfer Graf Adolf Platz liefen sich 1954 eine junge Düsseldorferin und ein 21-jähriger Richrather über den Weg. „Ich fand sie sofort sehr nett“, erinnert sich Dieter Schmees (86) an diesen Tag und seine spontane Einladung an Sigrid, ihn zu einem Spaziergang in Richrath zu besuchen. Der kurze Weg beim ersten Rendezvous von Richrath bis Berghausen reichte für einen Kuss.