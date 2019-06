Trickbetrug in Düsseldorf-Itter : Falsche Polizisten stehlen Seniorin Schmuck und Bargeld

Düsseldorf Mit der Masche des falschen Polizisten haben bislang unbekannte Täter eine 84-jährige Düsseldorferin geprellt. Aus Angst vor Einbrechern hatte sie einem vermeintlichen Kripobeamten Schmuck und Bargeld übergeben.

"Guten Tag! Mein Name ist Oberkommissar Stern von der Wache Benrath", so leitete am Dienstag gegen 15 Uhr ein Mann das Gespräch mit seinem Opfer ein. Der Unbekannte gab gegenüber der 84-jährigen Frau aus Itter an, dass er und seine Kollegen einen Einbrecher in der Nachbarschaft hätten festnehmen können.