Ehejubiläum in Kevelaer : Helga und Anton Neuhaus feiern Eiserne Hochzeit

Vor 65 Jahren gaben sich Helga und Anton Neuhaus das Ja-Wort. Eine Hochzeit mit kleinen zeitlichen Verzögerungen, wie die 91-Jährige sich erinnert: „Wir haben uns während der Zugfahrt auf der Strecke Richtung Dortmund kennengelernt. Er kam aus Duisburg, ich stieg in Essen zu, um in Dortmund als Fleischereifachverkäuferin zu arbeiten. Mein Mann arbeitete als Elektromonteur.“ In Zeiten des knappem Wohnraums ließ sich das Paar 1955 zunächst auf die Liste der Wohnungssuchenden eintragen, aber erfolglos. So wurde die erste gemeinsame Mansardenwohnung bei ihren Eltern in Essen bezogen. Die Trauung wurde wegen schweren Erkrankungen der Eltern immer wieder verschoben, schließlich klappte es am 24. November 1956. Nach Kevelaer kamen sie, um an der Amsterdamer Straße für sechs Jahre eine Imbissstube zu pachten. Mit Sohn und Tochter als Familienzuwachs bauten sie das Eigenheim an der Holbeinstraße. Anton Neuhaus pendelte als Meß- und Regeltechniker zwischen der Wallfahrtsstadt und Krefeld hin und her, sie arbeitete bis zur Rente als Büroangestellte.