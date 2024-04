Erklärung wird erneut unterzeichnet Kevelaer erneuert Städtepartnerschaft mit Bury St. Edmunds

Die Unterzeichnung der Erneuerung der Städtepartnerschaftserklärung am Freitagabend im Ratssaal des alten Rathauses und der anschließende Besuch des Orgelkonzertes in der Marienbasilika sind offizieller Auftakt des Besuchsprogrammes. Beide Bürgermeister werden in vollem Ornat als Gäste der Stadt Kevelaer dem Konzert in der Basilika beiwohnen. Das Orgelkonzert wird von Jonathan Scott aus Manchester gespielt und wurde von den Organisatoren des Besuches bewusst in das Wochenendprogramm aufgenommen; das Konzert bildet eine hervorragende Verbindung zu der seit Jahrzehnten gewachsenen freundschaftlichen Verbindung beider Städte.