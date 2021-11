Winnekendonk : Bürgerbusfahrer gemeinsam im Varieté-Theater

Winnekendonk Der Bürgerbusverein Kevelaer-Winnekendonk konnte nach langer Pause wieder eine gemeinsame Unternehmung auf die Beine stellen: Es ging nach Düsseldorf zum Varieté. Der Verein sucht weiter engagierte Busfahrerinnen und -fahrer.

Das Ziel: Einmal abschalten, ein Drei-Gänge-Menü genießen und dabei eine anderthalbstündige Show artistischer Leistungen vom Allerfeinsten anschauen. Nachdem Corona die Unternehmungen wie Grillfest und Radtour im vergangenen und in auch diesem Jahr nicht zugelassen hatte und die Lage sich wieder zuspitzt, konnte im Juni verspätet und unter Corona-Auflagen die Jahreshauptversammlung in der Öbs in Winnekendonk stattfinden. Bei den Wahlen gab es zwei neue Gesichter für den Vorstand: Johannes van Husen als neuer stellvertretender Vorsitzender und Theo Ripkens als Fahrersprecher. Allerdings fehlt nach alters- und krankheitsbedingtem Ausscheiden mehrerer Fahrer der Nachwuchs.

Als Bürgerbusfahrer ist einem in jedem Jahr eigentlich die Teilnahme an vielen Veranstaltungen und Feiern garantiert. Auf Grund der Corona-Bedingungen wurde sich in diesem Jahr auf den Besuch im Varieté und ein gemeinsames Abschlussessen in Kevelaer beschränkt. Im nächsten Jahr hofft das Bürgerbus-Team wieder zusätzlich auf ein tolles Grillfest im Sommer und eine spannende Radtour im Herbst.