Hochzeit in Korschenbroich : Königspaar gibt sich das Ja-Wort

Die Hochzeitsmesse begann mit dem Glockenschlag um 12f Uhr: Korschenbroichs Schützen-Königspaar gab sich am Samstag in Sankt Andreas das Ja-Wort. Zu Unges Pengste werden Britta Holzenleuchter-Wegner und Andreas Wegner im Mittelpunkt des Festgeschehens stehen. Umjubelt wurden sie aber schon am Samstag, 7. Mai. Denn selbstverständlich war das königliche Gefolge der Sankt-Sebastianus-Bruderschaft bei der Trauung mit dabei. Die Schützen zeigten im wahrsten Sinne des Wortes Flagge. So war die Korschenbroicher Königshochzeit ein wenig Vorgeschmack auf Unges Pengste und ein bisschen Feiern wie bei den Royals. Und so wie Kate ihren William anstrahlte, so freuten sich auch Britta und Andreas beim Hochzeitskuss sichtlich.