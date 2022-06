Vorfälle in Rees und Kevelaer : Betrüger erbeuten Geld mit Schockanruf bei Seniorin

Eine Frau in Rees wurde durch den Anruf so verunsichert, dass sie Geld an unbekannte Männer übergeben ließ (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kevelaer/Rees Mit schlimmen Nachrichten versuchen Betrüger ältere Menschen am Telefon unter Druck zu setzen. Einmal hatten die Unbekannten damit Erfolg.

In Kevelaer hatte ein 91-Jähriger einen Anruf von einer Frau bekommen. „Sie war am Telefon kaum zu verstehen und weinte bitterlich“, berichtet der Kevelarer. Die Frau sagte, sie sei die Tochter und sei krank. Der Mann gab daraufhin den Hörer an seine 83-jährige Frau weiter. Der erzählte die angebliche Tochter jetzt, sie haben einen Unfall gehabt und sei bei der Polizei. „Als ich das Wort ,Unfall‘ hörte, kam mir das sofort komisch vor und ich sagte meiner Frau: leg auf“, berichtet der Kevelaerer. Denn er wusste, dass seine Tochter erst einen Tag später kommen wollte. Es war daher wenig wahrscheinlich, dass tatsächlich die Tochter am Telefon war. Natürlich rief das Ehepaar daraufhin sofort bei ihr an. „Ihr geht es gut, sie hatte keinen Unfall“, erzählt der 91-Jährige.