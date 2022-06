Polizei sucht nach junger Betrügerin : Dreiste Betrüger bringen Seniorin um ihr Geld

Langenfeld Nach einem Schockanruf erbeuten unbekannte Täterinnen Geld von einer 87-jährigen Seniorin aus Langenfeld. Die Polizei rät in solchen Fällen einen kühlen Kopf zu bewahren.

() Am Mittwoch schocken Unbekannte eine 87-jährige Langenfelderin mit der Nachricht, dass ihre Tochter schwer erkrankt im Krankenhaus liege und Medikamente aus den USA benötige. Diese müssten selbst bezahlt werden. Die Seniorin sichert Hilfe zu und übergibt im Kreuzungsbereich Bogenstraße/Johannesstraße/Herderstraße gegen 16 Uhr Geld an eine Frau. Eine zweite Geldübergabe findet an der Solinger Straße/Kirchstraße statt. Die etwa 20 bis 30 Jahre alte Frau ist circa 1,6 Meter groß, von normaler Statur mit hellem Teint und blonden schulterlangen Haaren. Sie trug ein weiß-blaues Hängerkleid mit kleiner Handtasche. Sie verschwand in Richtung Innenstadt. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02173 / 288 6310.