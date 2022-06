Finanzamt sieht darin kein Problem : Warum Briefe zur Grundsteuer meist nur an den Mann adressiert sind

Exklusiv Niederrhein Es ist eine Riesensache für alle Hausbesitzer: Die Grundsteuer wird neu berechnet, jeder muss eine Erklärung dazu abgeben. Die Infobriefe gehen aber immer nur an eine Person, auch wenn es mehrere Besitzer gibt. Warum das so ist.

Selbst wenn beispielsweise beide Ehepartner Eigentümer des Hauses sind, ist der Brief nur an eine Person adressiert. Zumeist ist das der Mann. Für viele unverständlich, denn wenn beide Personen Eigentümer sind, sind auch beide gleichermaßen von der Grundsteuerreform betroffen. Und es kommt ja auch immer wieder vor, dass Paare sich längst getrennt haben, aber weiterhin gemeinsam Eigentümer einer Immobilie sind. Ein Ehepartner lebt vielleicht gar nicht mehr in dem Haus, bekommt also auch den Informationsbrief nicht.

Es sei richtig, dass die Informationsschreiben zur Grundsteuerreform immer nur an eine Person gehen. Aus „technischen Gründen“ werde der Brief immer an den oder die zuerst in den Daten des Finanzamts gespeicherten Eigentümer oder Eigentümerin versandt. Das zumeist der Mann den Brief bekommt, liegt offenbar daran, dass die Technik das so ausspielt. Es ist also offenbar reiner Zufall.