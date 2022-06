Betrugsmasche in Neuss : Betrüger setzen Senior mit Interpol-Masche unter Druck

Betrugsmasche in Neuss

Neuss Ein vermeintlicher Anruf von Interpol: Mit dieser Masche versuchen derzeit Betrüger an das Geld älterer Menschen im Rhein-Kreis Neuss zu gelangen. Was Sie wissen müssen.

Eine unbekannte Frau kontaktierte am Montag, 20. Juni, gegen 11.30 Uhr einen lebensälteren Neusser per Telefon und behauptete, von Interpol zu sein. Sie verkündete ihm auf Englisch, ihn nun mit der Berliner Polizei zu verbinden. Sein nächster Gesprächspartner stellte sich dann ebenfalls als Polizeibeamter vor und informierte den verdutzten Senior, dass er ins Visier von Kriminellen geraten sei und man sich nun um sein monetäres Hab und Gut sorge. Zur Bekräftigung der Geschichte teilte ihm dann ein dritter vermeintlicher Beamter mit, dass er zum Schutz seines Guthabens einen Teil investieren müsse, und zwar in Form von Sicherheiten, die er durch Guthabenkarten einlösen müsse.