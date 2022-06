Illegale Tuning- und Raserszene : Polizei ahndet über 60 Verkehrsverstöße in Neuss

Polizei ahndet über 60 Verkehrsverstöße in Neuss

Ein Wagen war derart verändert, dass er noch an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen wurde. Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Neuss Aufgrund vorliegender Beschwerden führten Polizeibeamte am Montag, 20. Juni, an zwei Kontrollstellen rund um die Neusser Innenstadt einen Schwerpunkteinsatz gegen die illegale Tuning- und Raserszene durch.

In der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr wurden Verkehrsteilnehmer im Bereich Hammer Landstraße/Europadamm/Batteriestraße/Hymgasse kontrolliert, zwischen 18 und 21 Uhr Uhr richteten die Einsatzkräfte eine Kontrollstelle im Bereich Rheintorstraße/Hafenstraße ein. Das teilt die Polizei mit.

An mehreren Fahrzeugen wurden „Tuning“-Verstöße festgestellt. Ein Wagen war derart verändert, dass er noch an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen wurde. Insgesamt ahndete die Polizei mehr als 60 Verkehrsverstöße und leitete mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verursachens von unzulässigem Lärm ein. Die Polizei setzt ihre Schwerpunktkontrollen in regelmäßigen Abständen im gesamten Kreisgebiet fort.