Vandalismusschaden in Neuss : Wasserspielplätze sind außer Betrieb

Der Wasserspielplatz in Erfttal ist nicht in Betrieb, weil die Stromversorgung der Pumpen für die „Norfbachfrösche“ auf Photovoltaik umgerüstet wird. Foto: Stadt Neuss

Neuss Affenhitze in Neuss. Wenn sich da Eltern für ihre Kinder beim Spielen etwas Abkühlung wünschen, finden sie diese aktuell am Kinderbauernhof und am Jröne Meerke. Aber auch nur dort.

Alle anderen Wasserspiele auf städtischen Spielplätzen sind derzeit außer Betrieb. Zumindest in einem Fall liegt ein massiver Vandalismus-Schaden vor, berichtet die Stadtverwaltung.

Betroffen ist einmal mehr der Wasserspielplatz an der Blankenheimer Straße in Erfttal. Der war in der Vergangenheit über Jahre trocken geblieben, wurde dann aber aufwendig umgebaut und im Juli vorigen Jahres in Dienst genommen. Für kühles Nass sorgten die so genannten Norfbachfrösche, denen aber schnell wieder die „Spucke“ wegblieb. Denn die Anlage war mit nahezu leeren Batterien geliefert worden, berichtet Stadtsprecher Marc Bohn. Nun soll die Technik dahinter über eine Photovoltaikanlage mit Strom versorgt werden. Der Umbau läuft, eine Inbetriebnahme ist noch diese Woche geplant.

Viel ärgerlicher ist der mutwillig angerichtete Schaden an dem Wasserspielplatz im alten Stadtgarten, wo ein Pumpenkopf abgebrochen wurde. Er muss erneuert werden. Die Beschaffung läuft, bis die Instandsetzung aber abgeschlossen ist, werden nach Auskunft der Stadt rund zwei Wochen ins Land ziehen.