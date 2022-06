Zeughaus in Neuss : Stadt und DRK rufen auf zum 20. Blutspendemarathon

Neuss 400 Blutspenden. Das war das Ziel, als die Stadt und das DRK zum Blutspendemarathon 2021 aufrufen. Erreicht wurde die Zahl nicht. Und auch für die Wiederholung in diesem Jahr sieht es nicht gut aus. Das hat viele Gründe.

„Vergangene Woche verfügte der DRK-Blutspendedienst deutschlandweit noch über knapp 25.000 Blutkonserven, weiß Thomas Hetzel vom DRK zu berichten. Das klingt vielleicht nach einer großen Menge, entspricht in Wahrheit aber nur dem, was alleine der DRK-Bluspendedienst West in Essen sonst zu dieser Jahreszeit in der Kühlung hat.