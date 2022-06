91-Jährige in Hilden betrogen : „Falsche Polizisten“ erbeuten sechsstelligen Betrag

91-Jährige in Hilden betrogen

Hilden Die Betrüger waren in Hilden erfolgreich und haben einer 91 Jahre alten Frau einen sechsstelligen Betrag abgenommen. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche.

(RP) Den bislang wahrscheinlich höchsten Einzelschaden durch diese Betrugsmasche im Kreis Mettmann haben „falsche Polizisten“ nun in Hilden verursacht. Wie ein Polizeisprecher erklärt, ist am vergangenen Mittwoch eine 91 Jahre alte Frau um eine sechsstellige Summe gebracht worden.

Gegen 11 Uhr erhielt die 91-jährige Hildenerin einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Der Mann gab vor, dass sie zeitnah Opfer eines häuslichen Überfalls werden soll – das hätten Ermittlungen ergeben. „Da die 91-Jährige zunächst misstrauisch reagierte, wurde ihr vorgespielt, mit der Einsatzleitstelle der Polizei verbunden zu werden, welche die Angaben bestätigte“, erklärt der Sprecher weiter. Die Seniorin ließ überzeugen und gab schließlich Auskunft über ihre Bargeldbestände. Zur „Sicherung ihres Vermögens“ übergab sie anschließend einen geringen sechsstelligen Betrag, verpackt in eine blaue Papiertüte, vor dem Hauseingang des Mehrfamilienhauses an einen jungen Mann.

Nach der Übergabe erfolgte laut Polizei ein weiteres Telefonat mit dem vermeintlichen Polizeibeamten, der nun die auf der Bank hinterlegten Vermögensverhältnisse erfragte. „Die 91-Jährige gab auch hierüber bereitwillig Auskunft und der Anrufer gab an, dass auch dieses Geld dort nicht sicher sei und forderten die Dame auf, das Ersparte von ihrem Konto abzuheben und ebenfalls in vermeintliche sichere ,amtliche Verwahrung‘ zu geben.“ Die Frau ging zu ihrer Hausbank, die jedochgeschlossen hatte. Sie kehrte zu ihrer Wohnanschrift zurück und wählte selbstständig den Notruf der Polizei, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. „Hier fiel der Betrug auf und eine Streifenwagenbesatzung wurde zur Wohnanschrift der Seniorin entsandt, um ein Strafverfahren einzuleiten“, so der Sprecher.