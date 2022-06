Schwerer Unfall in Wetten : E-Bike-Fahrerin stirbt nach Sturz

Wetten Mit einem Hubschrauber wurde eine Frau aus Kevelaer in eine Spezialklinik geflogen. Sie war mit ihrem Pedelec gestürzt. Die Ärzte konnten sie nicht mehr retten.

Bei einem schlimmen Unglück am Dienstag ist eine Seniorin aus Kevelaer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die 79-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Geh- und Radweg entlang der Marienstraße in Richtung Wetten unterwegs. In Höhe des Brunefeldsweg beginnt eine Baustelle, die mit Warnbaken versehen ist. Als sie die Baustelle umfahren wollte, stürzte die Frau. Sie fiel so unglücklich, dass sie sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Klinik geflogen. Dort erlag sie später ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.