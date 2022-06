Fahndung : Nach Betrugsversuch sucht die Polizei einen Mann

Ratingen Nur einem aufmerksamen Nachbarn ist zu verdanken gewesen, dass eine 84-jährige Ratingerin am 17. März nicht Opfer eines Betrugsdeliktes wurde. Die Polizei sucht jetzt einen Mann mit einem Phantombild.

() Die Seniorin hatte am Donnerstagmittag einen sogenannten Schockanruf erhalten, in dem die Anruferin sich als Tochter der Seniorin ausgab und vortäuschte, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. In einem anschließenden Telefonat bot ein angeblicher Staatsanwalt, gegen die Zahlung einer fünfstelligen Kaution an, dass ein sofortiger Haftantritt der Tochter verhindert werden könne. Die geschockte 84-Jährige begab sich zu ihrer Hausbank und hob eine fünfstellige Summe von ihrem Konto ab. Als sie den geforderten Betrag an einen vermeintlichen Geldboten der Staatsanwaltschaft übergeben wollte, verhinderte ein aufmerksamer Nachbar die Geldübergabe und bewahrte die Seniorin davor, Opfer eines Betruges zu werden.