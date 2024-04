Kneipe in Weeze Das letzte seiner Art – Kevin's Pub schließt

Als Kevin und Regina Betts ihr Pub an der Wasserstraße in Weeze eröffneten, war die Welt noch eine andere: Die Briten waren noch auf Laarbruch – und Weeze selbst war voller Kneipen. 1982 war das, Kevin Betts war gerade frisch ehemaliger britischer Soldat und seit sieben Jahren mit Regina Betts verheiratet. Die beiden pachteten das Gebäude an der Wasserstraße, in dem schon während des 1. Weltkriegs eine Kneipe war. Später kauften sie es. „Ich hätte damals nie gedacht, dass wir das so lange machen“, sagt Regina Betts. Denn während Kneipe um Kneipe schloss, blieb Kevin‘s Pub. Doch damit ist jetzt nach 42 Jahren Schluss. Am Samstag öffnet die Kneipe zum letzten Mal. Dann werden alle Fässer ausgetrunken, es wird ein letztes Mal gefeiert.