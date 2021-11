Auch Turnverein wurde ausgezeichnet : Gütesiegel für „schwungvolles“ St. Antoniushaus Sevelen

Christopher Winter (r.) vom Landessportbund übergibt das Gütesiegel an Bodo Polixa vom TV Sevelen für die Kooperation mit dem Antoniushaus. Foto: Thorsten Schulte-Kellinghaus

Sevelen Gemeinsam mit dem Turnverein 1909 Sevelen hat das Alten-und Pflegeheim die Auszeichnung „Bewegende Alteneinrichtungen & Pflegedienste“ verliehen bekommen.

Das St. Antoniushaus in Sevelen und der Turnverein 1909 Sevelen bekamen das Gütesiegel „Bewegende Alteneinrichtungen & Pflegedienste“ verliehen. Zur Übergabe begrüßte der Geschäftsführer des St. Antoniussauses Dennis Küper die Gäste und die anwesende Sportgruppe. Silvia Pinelli, Leiterin des sozialen Dienstes, schloss sich den Grußworten an und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Turnverein, die seit über fünf Jahren besteht. Auch der Vorsitzende des Turnvereins Thomas Roosen bedankte sich für das gute Zusammenspiel und sprach die Hoffnung aus, dass der Übungsleiter Bodo Polixa noch lange fit bleibe und mit den Gruppen arbeiten kann.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Margret Keusen lobte die Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen und bedankte sich für das Engagement. Bevor Bodo Polixa alle in Bewegung brachte, bedankte er sich vor allem bei Silvia Pinelli für die hervorragende Zusammenarbeit. Christopher Winter vom Landessportbund kam angereist, um den beiden Partnern vom Altenheim und Turnverein die Verleihung des BAP Gütersiegels – für bewegende Alteneinrichtungen und Pflegedienste mit einer erfolgreichen Kooperationspartnerschaft – zu überbringen. Winter betonte, dass bisher in NRW weniger als 50 Gütesiegel verliehen wurden. Somit konnte zunächst Bodo Polixa für den Turnverein das Gütesiegel und die Urkunde übernehmen. Silvia Pinelli nahm für das St. Antoniushaus das Siegel und die Urkunde in Empfang. Natürlich durfte man danach diesen schönen Morgen mit einem Glas Sekt ausklingen lassen.