Weitere Corona-Testmöglichkeit in Kevelaer : Testzentrum im Canisius-Haus Kevelaer öffnet

Weitere Corona-Testmöglichkeit in Kevelaer

Kevelaer Mitten in der Stadt gibt es ab spätestens Mittwoch eine weitere Möglichkeit sich testen zu lassen. Gewünscht ist, das mit möglichen Impf-Aktionen zu verbinden.

Zeitnah öffnet nun auch das Corona-Testzentrum im Petrus-Canisius-Haus in Kevelaer. Das soll spätestens am Mittwoch seinen Betrieb aufnehmen. Betrieben wird es von der Event- und Marketingagentur Kevelaer.

Zuletzt stand das Testzentrum im Zelt auf dem Peter-Plümpe-Platz. Wegen der Witterungsverhältnisse finden die Testungen auf das Coronavirus nun im Petrus-Canisius-Haus statt. Er sehe durchaus auch die Möglichkeit, das Testen mit dem Anbieten von Coronaschutzimpfungen zu verbinden, so der Wunsch von Winfried Janssen von der Event- und Marketingagentur. Immerhin liegt das Testzentrum mitten in der Stadt und man könne so ein niederschwelliges Angebot schaffen. „Ich finde das eine gute Kombination.“