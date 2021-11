Corona im Kreis Kleve : Anrufer blockieren Info-Telefon mit Impf-Anfragen

Kreis Kleve Weil es über die Online-Plattform des Kreises Kleve kaum noch Termine gibt, rufen Bürger die Info-Hotline des Gesundheitsamtes an. Die sei aber allein für dringende Fragen zum Gesundheitsschutz eingerichtet, heißt es von der Behörde.

Der Ansturm auf die Impftermine im Kreis Kleve ist wie erwartet groß. Über das Online-Buchungsportal des Kreises sind praktisch alle Termine bis in den Dezember hinein vergeben. Vereinzelt waren am Dienstagmittag bei den jüngst angekündigten Zusatzterminen in Geldern und Kevelaer noch Buchungen möglich – aber auch dort ist es meist nur eine Frage von Stunden. Gebucht werden können die Termine derzeit ausschließlich über das Online-Portal www.impftermine-kreis-kleve.de. Auf die zum Start noch angebotene Telefon-Hotline habe es „extrem wenig Zugriffe“ gegeben, wie Kreis-Sprecherin Ruth Keuken sagt.