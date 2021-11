Nach Jahrzehnten im Rat : CDU Weeze dankt ehemaligen Ratsherren

Weeze Die Politiker waren lange in dem Gremium tätig. Wegen Corona konnte die persönliche Ehrung der Ratsmitglieder lange nicht stattfinden. Jetzt wurde sie nachgeholt.

Die ehemaligen CDU-Ratsmitglieder waren über mehrere Jahrzehnte fester Bestandteil des Gemeinderates, nahmen an den Sitzungen teil, arbeiteten für die Bürgerinnen und Bürger in Weeze. „In ihrer Amtszeit waren sie maßgeblich, im Wählerinteresse, am Gemeinwohl und der damit verbundenen notwendigen und umfangreichen Strukturmaßnahmen für Weeze beteiligt“, heißt es in der Mitteilung der CDU. „Ihre Arbeit für das Gemeinwohl umfasste nicht nur die als Mitglieder des Weezer Gemeinderates, sondern auch engagierte Ehrenamtsfunktionen wie Ausschusstätigkeiten, Kultur- und Erwachsenbildung, Arbeitskreise, Museumsarbeit und heimatgeschichtliches „Know-How“.