Unfall in Kervenheim : Zwei Schüler bei Notbremsung im Bus verletzt

Kervenheim Bei einem Bus-Unfall in Kervenheim wurden zwei Schulkinder sowie der Busfahrer verletzt. Der Fahrer musste eine Gefahrenbremsung durchführen, dadurch kam es zu den Verletzungen.

Drei Verletzte hat es am Donnerstag bei einem Schulbusunfall in Kervenheim gegeben. Wie die Polizei am Montag meldete, fuhr gegen 13.45 Uhr der Fahrer des Busses auf der Schloß-Wissener-Straße in Kervenheim. An der Einmündung zur Winnekendonker Straße wollte der 42-jährige Kevelaerer nach links abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt nahm er, nach eigenen Angaben, die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens wahr, die ohne zu bremsen von rechts auf die Einmündung zufuhr. Um eine Kollision zu verhindern, führte der 42-Jährige eine Vollbremsung durch. Dadurch wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Schüler im Alter von elf und 13 Jahren, beide aus Kevelaer, verletzt. Der Schulbusfahrer setzte seine Fahrt zunächst bis zur Haltestelle fort.