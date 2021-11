Auch Wolfsburgs Casteels betroffen : BVB-Profi Hazard positiv auf Corona getestet

Update Dortmund/Wolfsburg Vor dem Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon hat Borussia Dortmund einen Ausfall zu beklagen: Thorgan Hazard wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Genauso sein Nationalmannschaftskollege Koen Casteels vom VfL Wolfsburg.

Borussias Dortmunds Fußballprofi Thorgan Hazard wird seinem Club nach einem positiven Corona-Test einige Zeit fehlen und steht demnach auch nicht im Aufgebot für die Champions-League-Partie am Mittwoch bei Sporting Lissabon (21.00 Uhr/DAZN). Dies teilte der Club am Montag mit. Der Belgier, der am Samstag beim 2:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart noch das Siegtor von Marco Reus vorbereitet hatte, habe weder am Sonntag noch am Montag Kontakt zur Mannschaft gehabt und sich unmittelbar in Isolation begeben.