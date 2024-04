Er hatte Pflastersteine geladen... Polizei-Kontrolle im Kreis Kleve – Lkw zehn Tonnen zu schwer

Am Dienstag hat die Kreis Klever Polizei von 6 bis 14 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von schweren Verkehrsunfällen durchgeführt. Dabei wurden allein 278 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Außerdem stellte die Polizei auch einen augenscheinlich überladenen Lkw fest. Das Fahrzeug war von einem Betriebsgelände in Kevelaer herausgefahren, vor dem der Polizist gerade einen anderen Verkehrsteilnehmer überprüfte. Da ihm der niederländische Sattelzug überladen vorkam, fuhr er nach der Kontrolle des anderen Fahrzeuges dem Lkw hinterher. Auf der Straße Velder Dyck konnte er das Fahrzeug dann gezielt kontrollieren. Auf der Waage stellte sich dann heraus, dass das Fahrzeug, das Pflastersteine geladen hatte, insgesamt um 25 Prozent überladen war. Konkret waren etwa zehn Tonnen zu viel geladen. Den Fahrer, einen 27-jährigen aus den Niederlanden, erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von etwa 400 Euro, darüber hinaus wird auch gegen das verantwortliche Transportunternehmen eine Anzeige vorgelegt.