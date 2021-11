Nach Missbrauchsvorwürfen gegen früheren Wallfahrtsrektor Janssen : Erste Städte sind für Umbenennung

Kevelaer/Hildesheim Die Debatte über den Umgang mit den Missbrauchsvorwürfen gegen den früheren Wallfahrtsrektor Bischof Heinrich Maria Janssen läuft auch in Kevelaer. Hildesheim will seiner Straße einen neuen Namen geben.

In Kevelaer wird noch diskutiert, in anderen Kommunen sind erste Entscheidungen bereits gefallen. Nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens zu Bischof Heinrich Maria Janssen hat der Ortsrat in Hildesheim den Antrag gestellt, die dortige Straße mit seinem Namen umzubenennen. Über das weitere Verfahren und einen neuen Namen soll in den nächsten Wochen eine Kommission unter der Führung von Stadtarchivleiter Michael Schütz beraten. Sie soll aus Vertretern von Opferverbänden, des Bistums Hildesheim, des Landkreises und des Ortsrats bestehen.

Der jetzige Namensgeber der Straße, Heinrich Maria Janssen, war von 1957 bis 1982 Bischof in Hildesheim. Ein jüngst veröffentlichtes Gutachten wirft ihm vor, während seiner Amtszeit sexuellen Missbrauch in seiner Kirche wissentlich geduldet zu haben. „Bischof Janssen hat laut vorgelegtem Bericht in seiner Amtszeit weder zur Aufklärung dieser Verbrechen beigetragen noch geeignete Maßnahmen ergriffen, die Missbräuche zu stoppen. Ferner wurden, um die Institution der Katholischen Kirche zu schützen, Täter gedeckt und Geschehnisse vertuscht. Zusätzlich stehen Missbrauchsvorwürfe gegen den verstorbenen Bischof selbst im Raum. Es ist daher evident, dass aus heutiger Sicht eine Würdigung der Person Heinrich Maria Janssen in Form eines Straßennamens nicht mehr haltbar ist“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke und Die Unabhängigen im Hildesheimer Ortsrat. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen.