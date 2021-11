Fußball-Bezirksliga : TSV Weeze trotzt dem SV Budberg ein Remis ab

TSV-Keeper Jendrik Ferdenhert musste in der 67. Minute verletzt ausgewechselt werden. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Weeze Das Team stoppt seine Negativserie beim 2:2 gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter. „Ich bin stolz auf die Mannschaft“, sagt Interimstrainer Martin van Hall.

Die ganz große Überraschung gelang dem Fußball-Bezirksligisten TSV Weeze am Ende doch nicht. Aber das 2:2 (1:0) gegen den weiterhin ungeschlagenen Spitzenreiter SV Budberg dürfen die Weezer, die zuvor sieben Spiele verloren hatten, gerade in ihrer jetzigen Situation als großen Achtungserfolg und Ansporn für die kommenden Aufgaben verbuchen. „Am Ende waren wir dann doch froh, als der Schiedsrichter die Partie abgepfiffen hatte. Der Druck von Budberg war schon groß“, sagte TSV-Interimstrainer Martin van Hall.

Nach einer Standardsituation gelang Dogan Erkis in der 29. Minute die Weezer Führung. Doch gleich nach der Pause erhöhten die Gäste den Druck und glichen aus (50.). Wichtig in dieser Phase war dann das erneute Führungstor für den TSV, das acht Minuten später Hakan Erkis erzielte.

Kurz darauf musste der Weezer Torwart Jendrik Ferdenhert verletzt raus. Ersatzkeeper Lukas Janssen aus der A-Jugend machte seine Sache gut und ließ nur noch ein Tor für den Spitzenreiter in der 76. Minute zu. In der Schlussphase hatten die Weezer noch die eine oder andere Konterchance, die Gäste waren einem weiteren Tor aber näher. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die gut motiviert war und sich am Ende diesen Punkt verdient hat. Vor allem für die Moral dürfte dieses Remis im Abstiegskampf ganz wertvoll sein“, sagte Martin van Hall.