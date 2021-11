Politik in Viersen : Christoph Hopp ist neu im im Vorstand der Viersener CDU

Politik in Viersen

Viersen Der unterlegene Bürgermeisterkandidat ist neuer stellvertretender Vorsitzender des Viersener CDU-Stadtverbands. Vorsitzender Sebastian Achten wurde mit 98 Prozent der Stimmen wiedergewählt.

Den Kampf ums Bürgermeisteramt bei der Kommunalwahl hauchdünn verloren, bei der Bundestagswahl deutlich massivere Stimmenverluste als im Bundesdurchschnitt — bei der Viersener CDU hätten die vergangenen Jahre erfolgreicher laufen können. Bei der Mitgliederversammlung erinnerte Sebastian Achten, Vorsitzender des Viersener CDU-Stadtverbands, an die Kommunalwahl. Dass die Mitglieder zwischen zwei Personen hatten wählen können, die als CDU-Kandidaten fürs Bürgermeisteramt bereitstanden, nannte er „ein Fest der Demokratie“. Achten sagte: „Ich bin den beiden Bewerbern, Wolfgang Genenger und Christoph Hopp sehr dankbar für den fairen Wettbewerb, der es überhaupt möglich gemacht hatte, nach der Personalentscheidung geschlossen an die Arbeit zu gehen. Das hätte sich so manch ein Politiker aus Bayern abschauen können — wer weiß wie die Bundestagswahl ausgegangen wäre.“