Relegation zur Kreisliga A : BWC Viersen steigt trotz Pleite in die A-Liga auf

Fussball-Kreisliga Im Entscheidungsspiel um den Aufstieg unterliegt Viersen mit 0:1 gegen die Reserve von SpVg. Odenkirchen – und darf trotzdem kommende Saison in der Kreisliga A antreten.

Die zweite Mannschaft der SpVg 05/07 Odenkirchen hat das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A gegen BW Concordia Viersen mit 1:0 (1:0) gewonnen. Ein Traumtor von Thomas Fialkowski aus über 20 Metern in die untere rechte Ecke sorgte in der 40. Minute für das Tor des Tages. Für beide Mannschaften war es ein kräftezehrendes Spiel, welches nur zwei Tage nach dem letzten Saisonspiel in der Kreisliga B stattgefunden hatte.

„Der Vorstand hat uns die Entscheidung überlassen. Die Mannschaft hat das Niveau für die Kreisliga A. Ob es am Ende Sinn und Zweck hat, mit zwei Mannschaften in der Kreisliga A zu spielen, werden wir gleich in Ruhe besprechen. Ich wollte auf jeden Fall mit der Mannschaft auf dem Papier aufsteigen“, sagte Nilges kurz bevor er selbst das Aufsteiger-T-Shirt überstreifte. Nach einer Besprechung mit dem Mannschaftsrat und dem Vorstand stand gegen 22 Uhr am Diestagabend die Entscheidung fest: Odenkirchen II verzichtet auf den Aufstieg und tritt in der kommenden Saison weiter in der Kreisliga B an. Nutznießer ist Concordia Viersen, das trotz der Niederlage nach dreijähriger Abwesenheit nach der Sommerpause wieder in der Kreisliga A spielen wird.