Corona-Pandemie in Brüggen : Rund 2000 Impfungen pro Woche möglich

Brüggen Das Hausarztzentrum Brüggen und der Impfbus des MVZ erhöhen die Kapazitäten für die große Nachfrage nach Booster-Impfungen.

Angesichts der Aufforderung der ständigen Impfkommission des Bundes und der Landesregierung Nordrhein-Westfalens besteht aktuell wieder dringender Bedarf an der massiven Unterstützung der niedergelassenen Ärzte. Jetzt hat man im Hausarztzentrum Brüggen sowie im Impfbus des MVZ in Waldniel die Kapazitäten wieder erhöht und will erneut helfen, so viele Menschen wie möglich zu impfen. Das Impfzentrum im Kreis sind noch nicht wieder geöffnet. Bis Weihnachten und dann auch im Januar soll an jedem Samstag an beiden Standorten geimpft werden. Vorausgesetzt, der zugesagte Impfstoff ist lieferbar, können so ab der nächsten Woche rund 2000 Impfungen pro Woche angeboten werden. Dazu werden sowohl in Waldniel als auch im Brüggen zwei parallel laufende Impfstraßen eingerichtet. Darüber hinaus werden auch weiterhin dreimal in der Woche tagsüber Zeiten in den Praxen angeboten. Buchung ist online möglich über www.hausarztzentrum-brueggen.de.