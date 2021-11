Corona-Pandemie : Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt weiter

Der Inzidenz-Wert stieg laut Robert-Koch-Institut am Wochenende auf 238,5. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Viersen Am Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen weiter angestiegen.

Lag der Wert am Freitag noch bei 218,7, so stieg er laut Robert-Koch-Institut bis Sonntag auf 238,5 an. Damit liegt der Kreis Viersen weiter über dem NRW-Durchschnitt von 219,8.