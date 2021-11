Corona im Kreis Viersen : Brandbrief — Ärzte in Sorge um Impfkampagne

Unser Foto zeigt eine Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff von Biontech. Das Bundesgesundheitsministerium will die Lieferung des Impfstoffs limitieren und stattdessen die mRNA-Vakzine von Moderna an Arztpraxen und mobile Impfteams ausliefern. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Viersen In einem Brandbrief an den Viersener Bundestagsabgeordneten Martin Plum (übt Peter Ohlert vom Hausarztzentrum in Nettetal-Breyell/Schaag massive Kritik an dem Plan, den Impfstoff von Moderna statt von Biontech an die Praxen auszuliefern.

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

„Wir stehen hier am Scheideweg, ob wir die Pandemie im Kreis Viersen noch halbwegs in den Griff bekommen können. Wir wären bereit, unseren Teil dazu beizutragen. Aber es wird uns maximal erschwert.“ In einem Brandbrief an den Viersener Bundestagsabgeordneten Martin Plum (CDU) hat Peter Ohlert vom Hausarztzentrum in Nettetal-Breyell/Schaag massive Kritik an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geäußert.

Hintergrund: Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für den Biontech-Impfstoff angekündigt, damit das Präparat von Moderna bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommt. Andernfalls drohten eingelagerte Moderna-Dosen zu verfallen. Praxen sollen demnach vorerst maximal 30 Dosen Biontech pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1020 Dosen.