Düsseldorf​: Sylvia Pantel als Chefin der Frauen-Union wiedergewählt​

Düsseldorf Sylvia Pantel ist erneut zur Vorsitzenden der Düsseldorfer Frauen-Union gewählt worden. Erstmals hatte sie eine Gegenkandidatin. Pantel steht seit 16 Jahren an der Spitze der Frauen-Union.

Pantel steht seit 16 Jahren an der Spitze der Frauen-Union und amtiert nun zwei weitere Jahre. Die Düsseldorfer Sektion hat 851 Mitglieder, wegen Corona hielt sich der Andrang am Wahlabend in Grenzen. Dennoch gibt es Veränderungen: Ein neues Gesicht als Stellvertreterin ist Sophia Gianakis, ebenfalls Vize wurden Sarah Kryzanowsli und Arantazu Bössem. Neue Beisitzerinnen sind Ann-Kathrin Zotter und Isabelle Sarajan.