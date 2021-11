Trainer klagen über personelle Probleme : Hat Corona das Verletzungsrisiko im Fußball erhöht?

Spielunterbrechung beim TuS Rheinland Dremmen in der Bezirksliga Kreis Heinsberg wegen eines Notarzteinsatzes. Foto: Ja/nipko

Analyse Fussball Die Verletzungssorgen scheinen in dieser Saison bei den Fußballvereinen im Amateurbereich höher denn je. Ob das an der Pandemie liegt und wie einige Vereine daraus sogar einen Vorteil ziehen konnten. Eine Analyse.

Viele Vereinsverantwortliche und Übungsleiter, die in dieser Saison über zahlreiche Verletzungen unter den Amateurfußballern klagen, verweisen immer wieder auf die lange Corona-Pause, als Hauptursache für diese Problematik. Aber ist das wirklich so? Hat die coronabedingte Unterbrechung der Ligen das Verletzungsrisiko bei Sportlern im Amateurbereich erhöht? Wir haben uns auf Spurensuche begeben, um dem subjektiven Empfinden auf den Grund zu gehen.

Wer den Amateurfußball verfolgt, dem wird sicherlich die gestiegene Zahl der Traineraussagen aufgefallen sein, in denen das Verletzungspech in der eigenen Mannschaft beklagt wird. Doch nicht alle Vereine haben unter diesen Symptomen zu leiden. Was auffällt: Gerade die Teams, die die ersten Corona-Lockerungen nutzten, um mit den Spielern wieder zu arbeiten und darüber hinaus Video-Tools im Einsatz hatten, stehen derzeit in ihren Ligen ganz oben

Beispiel Victoria Mennrath: Der Spitzenreiter der Bezirksliga beherrscht derzeit die Liga nach Belieben. Mitverantwortlich für die Siegesserie ist Fitnesstrainer Reinhardt Sindermann, der in der Corona-Pause individuelle Trainingspläne für die Spieler erstellt hat: Ob Einzeltraining oder später in kleinen Gruppen bis hin zum kompletten Mannschaftstraining, zum Saisonstart waren die Mennrather Spieler topfit und sind es bis heute. Auch der Landesligist 1. FC Viersen agierte so. Coach Kemal Kuc, der auch Co-Trainer der serbischen U17-Nationalmannschaft ist, hatte mit dem Konditionstrainer Serbiens schon sehr frühzeitig einen Trainingsplan für die Viersener entwickelt und ebenso überprüft. Ähnlich handelte auch der A-Ligist TuS Wickrath. Resultat bisher: Tabellenführung sowie Erfolge über Landesligisten im Kreispokal. Auch der B-Ligist SV Schelsen hatte frühzeitig mit Einzeltraining begonnen und dann jede weitere Lockerung sofort genutzt, um mit dem Team zu arbeiten. Der frühe Aufwand hat sich auch für das Team von Trainer Frank Wachmeister gelohnt. Kaum personelle Ausfälle und Tabellenrang eins mit Kurs auf die Kreisliga A.

Als der Spielbetrieb nach der Corona-Pause wieder einsetzen konnte, hatten die Teams zwischen offizieller Verkündung und Ligastart gerade einmal drei Wochen Zeit. Üblicherweise dienen mindestens sechs Wochen der Vorbereitung auf den Saisonstart. Und weil die Vorbereitungszeit auch noch in die Ferienzeit fiel, hatten einige Mannschaften neben den verletzten Akteuren zusätzliche Probleme, die letztendlich auch im Liga-Rückzug einiger Teams mündeten – wie das Beispiel des Bezirksligisten TDFV Viersen unterstreicht.

Baptist Polman, Physiotherapeut beim FC Wegberg-Beeck Foto: Michael Schnieders

Wenig, aber auch falsches Training kann schädlich für die Gesundheit des Sportlers sein, denn schon beim Einzeltraining wie dem Joggen kann es zu Verletzungen durch falsche Bewegungsabläufe kommen. Durch die lange Zeit des Bewegungsmangels und des Home-Office während der Pandemie, hat gerade die Rumpf- und Rückenmuskulatur stark gelitten, die für die Kraftübertragung und Stabilität von entscheidender Bedeutung ist. „Auch bilden sich so die Beinmuskelpaare zurück und damit steigt das Verletzungsrisiko“, erklärt Baptist Polman, Physiotherapeut bei Regionalligist FC Wegberg-Beeck. „Und wer sich einmal eine schwere Verletzung zugezogen hat, den wird es meistens erneut an derselben Stelle erwischen. Deshalb ist eine lange Reha fast unumgänglich“, warnt Polman vor übertriebenem Ehrgeiz. Jeder Spieler sollte sich bei auftretenden Problemen nicht nur an einen Physio wenden, sondern ergänzend dazu auch einen Sportmediziner konsultieren. Nur sie können Fehlstellungen des Körpers erkennen und entsprechende Lösungen und Übungen vorschlagen.