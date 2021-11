Vorweihnachtliche Stimmung : Lichterglanzfest lockt viele Besucher in Brüggens Ortskern

Zahlreiche Passanten bummelten am Freitagabend in Brüggen unterm Lichterglanz durch den Ortskern und durch die Geschäfte. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Stimmungsvolle Beleuchtung, vorweihnachtliche Gesänge — auch ohne das coronabedingt abgesagte Rahmenprogramm hatte das Fest Anziehungskraft.

Von Fiona Schultze

Schöner Shoppen im Lichterglanz der Stadt: Das war vergangenen Freitag in Brüggen möglich. Während es im November bereits am frühen Abend dunkel wird, erstrahlte der Ortskern der Burggemeinde pünktlich um 18 Uhr in warmweißer Weihnachtsbeleuchtung. Unter dem Motto „Brüggener Lichterglanz“ hatten die Besucher die Möglichkeit, den örtlichen Handel bis 20 Uhr beim Late-Night- Shopping zu unterstützen und in gemütlicher Atmosphäre durch die Gassen zu bummeln.

Ursprünglich hatte der Brüggener Werbering, passend zum Heimatshoppen, noch ein Bühnenprogramm vorbereitet, Glühwein- und Imbissstände sollten aufgestellt werden und Bürgermeister Frank Gellen (CDU) eine kleine Rede halten. „Vor dem Hintergrund der stetig steigenden Inzidenzzahlen haben wir uns dazu entschlossen, das Rahmenprogramm zum Lichterglanzfest auf dem Kreuzherrenplatz abzusagen“, erklärte der Brüggener Werbering dann wenige Tage vor dem Ereignis.

Trotzdem fand so manch ein Brüggener seinen Weg in den Ortskern, um zumindest am Late-Night-Shopping teilzunehmen und die Beleuchtung zu bestaunen. „Das Lichterglanzfest bietet den Händlern eine andere Möglichkeit zur Präsentation. Man gibt sich besonders viel Mühe, um auch den Kunden für ihre Treue zu danken“, erklärte Claudia Holthausen, Inhaberin des Geschäfts „Mähwerk“ und zweite Vorsitzende des Werberings. Die Händler bemühten sich um eine gemütliche Atmosphäre und verzierten Eingänge und Verkaufstische mit Lichterketten: „Man möchte sich hervorheben. Hier in Brüggen haben sich so einige Händler etwas tolles für den Abend einfallen lassen“, sagte Holthausen.