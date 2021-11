Mit dem Co-Trainer als Ersatzspieler : Amern verpasst Pokal-Überraschung gegen Velbert

Für die VSF Amern war der TVD Velbert eine Nummer zu hoch im Niederrheinpokal. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Fussball-Niederrheinpokal Den VSF Amern standen beim Duell mit TVD Velbert im Niederrheinpokal kaum Bankspieler zur Verfügung. Trotz des personellen Engpasses schlug sich die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg achtbar – ausgeschieden ist Amern dennoch.

Für die VSF Amern ist der Traum vom Achtelfinale im Niederrheinpokal geplatzt. Am frühen Samstagabend gab es für die Schwalmtaler im heimischen Rösler-Stadion eine 0:3-Niederlage gegen den ambitionierten Oberligisten TVD Velbert. Personell musste VSF-Trainer Willi Kehrberg einige Ausfälle kompensieren. Dennoch zeigte sich seine Elf konkurrenzfähig und machte es den Velbertern damit so schwer wie eben nur möglich.

Zu den ohnehin bekannten Ausfällen mit Volkan Akyil und Rene Jansen gesellten sich auch noch Top-Torjäger Darius Strode, Maximilian Gotzen und Johannes Hamacher. Mit Maximilian Kuznik, der nach langer Verletzungspause zuletzt zwei Kurzzeiteinsätze in der Meisterschaft für sich verbuchen konnte, nahm nur ein etatmäßiger Feldspieler auf der Bank der Amerner Platz. Hinzu kam noch Co-Trainer Dennis Homann, der bei Bedarf ebenfalls bereitgestanden hätte. Mit Robin Krahnen und Tim Friedrich streiften zudem zwei Torhüter für den Notfall das Spielertrikot über. Krahnen und auch Friedrich kamen im Spielverlauf allerdings nicht zum Einsatz. Anders dagegen Kuznik, der kurz nach dem Seitenwechsel für den verletzten Lamin Fuchs (51.) eingewechselt wurde. Mittelfeldspieler Fuchs zog sich im zweiten Durchgang nämlich eine Zerrung zu.

INFO Spielschema Amern gegen Velbert Aufstellung Amern Jacobs – Kleine, Verlinden, Kleinen, Wehner – Mizuno, Djabare, Esser; Sharaf, Fuchs (51. Kuznik) – Dorsch Tore 0:1 Marius Heck (21.), 0:2 Jonas Haub (37.), 0:3 Giuseppe Raudino (86.) Zuschauer 100

Die Amerner kamen gut in die Partie – zunächst jedoch ohne sich nennenswerte Chancen zu erspielen. Die Führung der Gäste fiel dann zur Mitte der ersten Halbzeit, ein Freistoß von außen durch Ex-Profi Björn Kluft läutete das Tor ein. Er spielte den ruhenden Ball dabei in Richtung des Sechzehners in den Lauf von Marius Heck , der so den ersten Treffer der Partie erzielen konnte (21.). Anschließend bot sich durch Fuchs (32.) für Amern die Möglichkeit zum Ausgleich. Doch anstatt im Tor landete der Kopfball aus kurzer Distanz an der Latte. Und wie es eben so ist, wenn man vorne den Treffer nicht macht, rächt sich das vor dem eigenen Tor. Eine Kontersituation der Gäste schloss Jonas Haub (37.) zum 2:0 für Velbert ab.

Auch in der Folge hatten die Amerner durchaus ihre Möglichkeiten, doch die Velberter machten durch ihren qualitativ hochwertigen Kader die Sache ihrerseits gut. Dennoch gestalteten die Amerner das Spiel so, dass die Partie bis zum Ende offenblieb. Erst eine weitere Kontersituation in der Schlussphase des Spiels sorgte für die Entscheidung: Giuseppe Raudino (86.) traf zum 0:3-Endstand.