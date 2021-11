Fussball-Regionalliga : Borussia springt per Auswärtspunkt auf Platz eins

Die Damen von Borussia konnten auch gegen Bochum einen Treffer bejubeln – Sarah Schmitz traf einmal mehr. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Regionalliga Im Nachholspiel teilen sich Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum die Punkte. Durch das Remis sind Borussias Frauen neuer Tabellenführer. Trainer Christoph Schaefer spricht von einem intensiven Spiel – und einem unnötigen Gegentor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jana Glose

Das Aufeinandertreffen beider Teams war ursprünglich für den 4. Spieltag angesetzt gewesen, doch aufgrund von Spielerinnen-Abstellungen für Länderspiele auf beiden Seiten wurde die Partie um einige Wochen verlegt. Daher kam es nun am ansonsten spielfreien Wochenende zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten Borussia und dem direkten Verfolger in der Regionalliga, dem VfL Bochum.

Gladbachs Frauen starteten offensiv in die Partie. Bereits in der vierten Spielminute hatte Sarah Abu Sabbah die erste Torchance für die Gäste. Doch noch bevor der Ball der Top-Torjägerin im Netz landete, entschied Schiedsrichter Eric Timmer auf Abseits. Nach zwei weiteren Abseits-Torchancen für die Borussia verlagerte sich das Spiel, das zu Partiebeginn vor allem in der Hälfte der Bochumerinnen stattfand – Mönchengladbach büßte etwas von seiner anfänglichen Dominanz ein.

Bochum kam stattdessen besser in die Partie: Nach einem Zuspiel von Bochums Amelie Fölsing, die sich den Ball auf Höhe der Mittellinie eroberte, flankte Teamkollegin Laura Radke von links in den Strafraum der Fohlen. Ein Klärungsversuch der Borussen sorgte dann für einen unglücklichen Rückpass, der zu Bochums Kapitänin Fölsing gelang, die in der 38. Minute zum 1:0 in die linke Ecke traf. „Das war von uns nicht optimal verteidigt. Bochum hat für sich direkt die erste große Torchance genutzt“, sagt Borussias Trainer Christoph Schaefer zum Gegentor.

Trotz des Rückstands verzichtete der Coach auf einen Wechsel in der Halbzeit. „Ich habe daran geglaubt, dass wir mit der Mannschaft auf dem Platz Tore erzielen können“, sagt Schaefer. Das bewies sein Team knapp zehn Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte. Imke Kessels nutzte einen Freistoß zwischen Ecke und Strafraum in der 54. Minute für eine Flanke vor das Bochumer Tor – Top-Torjägerin Sarah Schmitz verwandelte den Ball per Kopf und erzielte damit ihr zehntes Saisontor.

Nach einem Spiel auf Augenhöhe hieß es nach 90 Minuten 1:1-Unentschieden. „Es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Man hat gemerkt, dass beide Teams gewinnen wollten“, sagte Schaefer. „Unterm Strich sind wir zufrieden damit, einen Punkt aus Bochum mitzunehmen. Natürlich hätten wir auch gerne gewonnen, aber das Spiel hätte in beide Richtungen laufen können.“